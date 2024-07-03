Последняя надежда сказать правду. Кем считают пранкеров Вована и Лексуса

Вокруг известных на весь мир пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова ходит множество слухов. В интервью ведущей 360.ru Екатерине Малашенко Вован и Лексус рассказали, что им приписывают связи со спецслужбами и работу в мировом PR-агентстве.

«Была история, что мы звоним с дачи [Владимира] Суркова. У него есть красный телефон на даче, мы там все собираемся дружно и оттуда звоним. Люди как-то подходили и говорили: „О, мы знаем, вы у Суркова на даче, [там] есть красный телефон, звоните“. Людям виднее, наверное», — поделился Вован.

Связь пранкеров со спецслужбами он назвал старой конспирологической версией, уже не модной. Сейчас, по его словам, появилась новая.

«Мол, есть глобальное PR-агентство, некие наднациональные органы. И мировые политики обращаются к нам специально, чтобы высказать какую-то точку зрения, позицию, которую не могут озвучить публично. Потому что другой возможности сказать правду или вообще какой-либо информацией поделиться у них нет. Мы для них — последняя надежда», — сыронизировал собеседник 360.ru.

Вован заметил, что именно их с Лексусом и приравнивают к некоему глобальному PR-агентству. Но в таком случае пранкеры должны быть чуть ли не миллиардерами.

«Есть еще некий глобальный предиктор. Я не представляю, что это такое. Например, Генри Киссинджер: некоторые считают, что он специально все это организовывал (пранкеры дозвонились ему летом 2023 года — прим. ред.), чтобы перед своей смертью как раз поделиться с нами информацией, и мы бы ее озвучили. И через несколько месяцев после этого он умер — видимо, с чистой душой и совестью», — заключил Кузнецов.