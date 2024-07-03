Клинтон согласилась вступить в сговор с «Порошенко» против Трампа

Пранкеры Вован и Лексус предложили Клинтон вступить в сговор против Трампа

Пранкеры Вован и Лексус позвонили экс-госсекретарю США Хиллари Клинтон под видом бывшего президента Украины Петра Порошенко и предложили ей атаковать Дональда Трампа «с разных сторон» перед выборами. И Клинтон согласилась на этот сговор, сообщило РИА «Новости» .

«Хорошо. Ну, что угодно, что можно сделать, чтобы выступить против него, я полностью за, потому что он очень опасный человек», — сказала экс-глава Госдепа.

По ее словам, Трамп является опасным кандидатом на президентских выборах в Штатах. Он плох и для страны, и для остального мира, включая Украину, подчеркнула Клинтон.

«Если случится худшее, если Трамп победит, нам всем придется решить, что делать. Но я не думаю, что это произойдет», — добавила собеседница пранкеров.

Выборы президента США должны пройти в ноябре. Главными претендентами на кресло главы государства называют нынешнего лидера страны Джо Байдена и его предшественника на этом посту Дональда Трампа.

Оба политика заручились достаточным количеством голосов делегатов, чтобы быть наиболее вероятными кандидатами от демократов и республиканцев соответственно.

Недавние их дебаты имели скандальные последствия. NYT предложила Байдену сняться с предвыборной гонки, Time показал обложку со словом «паника», намекнув на атмосферу в Демократической партии, а Washington Post представила список из 10 кандидатов, которые могли бы составить альтернативу президенту на голосовании.