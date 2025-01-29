29 января 2025 15:55 Возгорание на территории предприятия «Сибур-Кстово» локализовали Фото: РИА «Новости»
Экстренные службы локализовали возгорание на территории предприятия «Сибур-Кстово» в Нижегородской области, начавшееся из-за падения обломков БПЛА. Об этом
ТАСС сообщили в пресс-службе компании. Пожар на промышленном объекте начался в ночь на 29 января. Распространение огня удалось остановить.
«Сотрудники МЧС в настоящий момент ведут профилактический пролив металлических конструкций с целью контроля выгорания остаточного продукта и охлаждения», — отметили в пресс-службе.
В компании уточнили, что специалисты аккредитованной лаборатории на границах санитарно-защитной зоны предприятия провели анализ качества атмосферного воздуха, превышения по вредным веществам не зафиксировали. Окружающей среде ущерба нет.
Ранее в Сети появились
кадры пожара на территории промзоны в Кстово после атаки дронов.
Сегодня 07:43 За ночь в небе над Россией уничтожили пять украинских беспилотников
Сегодня 07:19 Три человека пострадали в массовом ДТП на севере Москвы
Сегодня 07:08 Два человека погибли при пожаре в бытовках на юго-западе Москвы
Сегодня 06:42 В Донецке задержали агента СБУ, собиравшего данные о российских военных
Сегодня 06:21 Военный самолет в США рухнул в реку после столкновения с гражданским рейсом
Сегодня 05:54 «Успокоит Польшу навсегда». Названы последствия размещения «Орешника» в Белоруссии Сетевое издание 360.ru зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Реестровый номер: ЭЛ № ФС 77 - 87272 от 22.04.2024
18+
Учредитель СМИ: акционерное общество «Телеканал 360». Главный редактор Коваль А.Л. Адрес электронной почты: info@360.ru, телефон: +7 495 990-98-98
Любое использование материалов допускается только при соблюдении
Соглашения Правила цитирования материалов «360» Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции. Политика конфиденциальности Политика обработки данных cookie
Все права защищены © АО
«Телеканал 360» 2024
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте