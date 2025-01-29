Возгорание на территории предприятия «Сибур-Кстово» локализовали

Экстренные службы локализовали возгорание на территории предприятия «Сибур-Кстово» в Нижегородской области, начавшееся из-за падения обломков БПЛА. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

Пожар на промышленном объекте начался в ночь на 29 января. Распространение огня удалось остановить.

«Сотрудники МЧС в настоящий момент ведут профилактический пролив металлических конструкций с целью контроля выгорания остаточного продукта и охлаждения», — отметили в пресс-службе.

В компании уточнили, что специалисты аккредитованной лаборатории на границах санитарно-защитной зоны предприятия провели анализ качества атмосферного воздуха, превышения по вредным веществам не зафиксировали. Окружающей среде ущерба нет.

Ранее в Сети появились кадры пожара на территории промзоны в Кстово после атаки дронов.