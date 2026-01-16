Последняя рабочая неделя февраля сократится на один день

В феврале за счет Дня защитника Отечества россиян ждет сокращенная рабочая неделя. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила об этом РИА «Новости» .

«Ближайшая короткая рабочая неделя ждет работающих россиян уже в феврале — с 24 по 27 февраля», — сказала она.

Россияне с пятидневным графиком смогут отдохнуть 23 февраля. Этот день выпадет на понедельник, а значит, рабочая неделя продлится четыре дня.

Всего в феврале, согласно производственному календарю на 2026 год, 19 рабочих и девять выходных дней. В марте произойдет перенос, так как Международный женский день 8 марта совпадет с воскресеньем. Работники отдохнут 9 марта, а с 10 по 13 марта вернутся в строй. В общей сложности в начале весны 21 рабочий и 10 выходных дней.

Майские праздники растянутся на шесть дней с перерывом в пятидневную рабочую неделю. Правительство утвердило выходные с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая.