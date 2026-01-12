Россиянам рассказали о следующих длинных выходных

Трехдневные выходные установили с 21 по 23 февраля в честь Дня защитника Отечества — россияне выйдут на работу во вторник, 24 февраля. После этого нерабочими днями станут 7–9 марта в честь Международного женского дня.

Майские праздники в 2026 году отметят двумя блоками по три дня. Выходные в честь Дня Труда запланированы с 1 по 3 мая, а также с 9 по 11 мая — в честь Дня Победы. Во время празднования Дня России летом нерабочими станут 12–14 июня.

Всего же в 2026 году россияне отдохнут почти четыре месяца, или 118 дней. Число рабочих дней составит 247, что больше дней отдыха в 2,1 раза.

В Трудовом кодексе России зафиксировали 14 праздничных дней в 2026 году. Если они выпали на выходные, то дни отдыха переносят на один из будних.