В 2026 году россияне отдохнут 118 дней

Россияне в 2026 году отдохнут почти четыре месяца, или 118 дней. Об этом сообщила ТАСС эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.

«В 2026 году будет 118 выходных и праздничных дней, а количество рабочих дней составит 247, что в 2,1 раза больше дней отдыха», –сказала она.

Дело в том, что в Трудовом кодексе РФ зафиксированы 14 официальных праздничных детей в году. Когда они выпадают на выходные, то дни отдыха переносят на один из будних дней. Каждый год это позволяет сохранить общий баланс труда и отдыха.

Среди праздничных дат новогодние каникулы и Рождество, День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы, День России и День народного единства.

Ранее в пресс-службе сервиса hh.ru сообщили, что в 2026 году будет семь сокращенных рабочих недель. В частности, в марте она ожидается с 10 по 13 число, а в июне — с 8 по 11.