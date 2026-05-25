Последние трехдневные выходные в этом году будут с 12 по 14 июня

В середине июня россиян ждут последние длинные выходные 2026 года. Трехдневный отдых в честь Дня России продлится с 12 по 14 июня. Такие данные следуют из производственного календаря, опубликованного на сайте Госдумы.

Далее сокращенная неделя ждет жителей страны только осенью. Дополнительный выходной будет в ноябре: День народного единства в 2026 году приходится на среду. В первую неделю месяца рабочими будут 2, 3, 5 и 6 ноября.

Завершит год тоже укороченный рабочий период: трудиться предстоит с 28 по 30 декабря. Последний день года, 31 декабря, выпадет на четверг и будет нерабочим. Сразу вслед за ним начнется традиционный продолжительный отдых в честь новогодних праздников.

Ранее россияне уже отдыхали по три дня подряд в мае: с 1 по 3 мая по случаю Праздника Весны и Труда, а также с 9 по 11 мая в связи с празднованием Дня Победы.