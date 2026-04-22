Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе в конце апреля

Предстоящая рабочая неделя будет четырехдневной. В пятницу, 1 мая, — День Весны и Труда. Это государственный праздник и выходной. Об этом россиянам напомнили в пресс-службе правительства.

Четверг, 30 апреля, — предпраздничный день, его продолжительность сократят на час.

Рабочая неделя между майскими праздниками будет стандартной. Однако в пятницу, 8 мая, рабочий день также будет короче на час. Поскольку в этом году 9 мая приходится на субботу, выходной день перенесут на понедельник, 11 мая.

Отсюда следует, что в конце апреля и начале мая жителей России ждут две короткие рабочие недели по четыре дня и трехдневные праздники на 1 и 9 мая.

Ранее сайт KP.RU сообщил, что 59% опрошенных россиян трудятся в полную силу в перерыве между майскими праздниками. Каждый восьмой россиянин в этот период берет отпуск или отгулы, а треть участников опроса предпочитают не перенапрягаться.