После атаки БПЛА на территории Новой Москвы нашли обломок беспилотника

В Краснопахорском районе Троицкого округа Москвы обнаружили обломок БПЛА после массированной ночной атаки беспилотников. Об этом рассказал источник 360.ru.

Местные жители сообщили, что ночью слышали звуки взрывов. Позже в Краснопахорском районе недалеко от Варшавского шоссе обнаружили объект, который, предположительно, является элементом взрывателя. По словам источника, из него торчат провода и пружины, а также есть запах пороха.

В течение ночи средства ПВО сбили над Московской областью 20 вражеских беспилотников. В результате атаки дронов пострадали несколько жилых домов.

В Раменском в жилом доме на Спортивном проезде начался пожар на уровне 11-го и 12-го этажей, повреждения получили 54 квартиры. Губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что жители получат компенсацию за поврежденное имущество, а восстановительными работами займутся власти Подмосковья.