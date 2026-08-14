Мальчик на Сахалине угнал мини-трактор и утонул в реке

На Сахалине 10-летний мальчик погиб, катаясь по лесу на мини-тракторе. Его тело вместе с транспортным средством нашли в реке Алат. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Мальчик пропал 13 августа. По версии следствия, оставшись без присмотра взрослых, он взял мини-трактор и уехал кататься по лесу.

Первым в реке нашли перевернутое транспортное средство, затем рядом с ним тело мальчика. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», назначена судебно-медицинская экспертиза.

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