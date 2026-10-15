Религиовед Сапелкин заявил, что венчаться в жизни можно не более трех раз

Русская православная церковь допускает венчание не более трех раз. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал историк и общественный деятель Николай Сапелкин.

По его словам, решение о развенчании принимает только архиерей.

«По уставу РПЦ только архиерей принимает решение о развенчании. Он рассматривает письменное заявление, встречается с заявителями и выясняет, есть ли для этого основания», — сказал Сапелкин.

Основаниями для расторжения церковного брака он назвал отсутствие детей в браке и зафиксированный факт измены. К измене, уточнил Сапелкин, относится в том числе создание параллельной семьи или длительные отношения на стороне.

Сапелкин пояснил, что четвертое венчание в жизни уже невозможно. По его словам, человек в такой ситуации получает статус неверующего и ему рекомендуется идти путем личного нравственного совершенствования.