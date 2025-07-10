«Честь имею». Старовойт перед смертью написал последнее послание в общую группу

В траурном зале Центральной клинической больницы простились с экс-министром транспорта Романом Старовойтом. Мероприятие было закрытым для журналистов, но «Коммерсанту» удалось узнать о последнем послании покончившего с собой политика.

Присутствующие на прощании сотрудники министерства транспорта рассказали про утро 7 июля. Старовойт провел совещание с заместителями, а сразу после этого узнал об отставке.

«Роман Старовойт написал в общую группу, где были, кроме него, его заместители, сообщение, а они не поняли, что оно прощальное, хотя теперь-то ясно, что он дал понять, что решение уже принял. Он написал, что занимался полезным для страны делом, и в конце добавил: „Честь имею“», — рассказал автор материала.

По данным издания, на прощании присутствовали как действующие министры, так и бывшие коллеги Старовойта. Президент России Владимир Путин не приехал на церемонию прощания с экс-главой ведомства, так как его график не предусматривал поездку на это мероприятие, сообщили в Кремле.