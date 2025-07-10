В Кремле рассказали, почему Путин не приехал на прощание со Старовойтом
Песков: график Путина не предусматривал поездку на прощание со Старовойтом
Рабочий график Владимира Путина не предусматривал поездку на церемонию прощания с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом. Об этом сообщил на ежедневном брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС.
«Президент далеко не всегда посещает такие печальные церемонии прощания», — заявил он.
При этом Песков отметил, что в Центральную клиническую больницу, где проходила церемония, приехали многие члены правительства.
Старовойта нашли мертвым в Одинцовском округе Подмосковья 7 июля, вскоре после опубликования указа о снятии с должности министра. По основной версии следствия, он покончил жизнь самоубийством.
Похоронят его 11 июля в Санкт-Петербурге на Смоленском кладбище.