Пострадавшего в ДТП под Истрой лосенка прооперируют 20 мая

Детенышу лося, пострадавшему в ДТП в районе Княжьего озера в Истре, проведут операцию остеосинтеза. Это хирургический метод лечения переломов и восстановления целостности костей, рассказали 360.ru в Минсельхозе Подмосковья.

При поступлении в ветклинику лосенок находился в тяжелом состоянии — температура тела упала до 35 градусов, животное было обессилено.

Врачи обработали раны, поставили капельницу с физраствором и витаминами. Сегодня утром состояние лосенка оценивают как стабильное удовлетворительное, на задние конечности наложили временный гипс.

«Во второй половине дня планируется проведение операции остеосинтеза — хирургического метода лечения переломов и восстановления целостности костей», — уточнили в министерстве.

В дальнейшем пациента планируется перевезти в центр реабилитации диких животных «Лосиный остров».

Ветеринары, спасшие лосенка, уже дали ему имя. Между собой они зовут его Илюшей за богатырскую силу и рвение к жизни.

Ситуацию с лосенком держит на контроле государственная ветеринарная служба, подведомственная Минсельхозу.