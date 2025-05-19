Сбитого под Истрой лосенка увезли с места ДТП

Сбитого в Подмосковье лосенка благополучно вывезли в безопасное место. Его состояние стабильное. Кадры с места эвакуации появились в распоряжении 360.ru.

Сломавшего ноги после столкновения с машиной лосенка нашли в Истринском городском округе. Волонтеры дали сохатому кличку Князь.

Директор национального парка «Лосиный остров» Ольга Шульгина рассказала 360.ru, что специалисты подготовились к приему дикого животного. Реабилитация лосенка займет около двух-трех недель.

По данным подмосковной полиции, водитель Subaru сбил лосенка в Истре. Мужчина бросил раненое животное на обочине дороги, где тот пролежал со сломанными ногами больше суток. Полиция проводит проверку.

Истринская прокуратура проверит ответственные организации из-за неоказания помощи лосю. В случае нарушений будут приняты меры.