Сбитого под Истрой лосенка увезли с места ДТП
Сбитого в Подмосковье лосенка благополучно вывезли в безопасное место. Его состояние стабильное. Кадры с места эвакуации появились в распоряжении 360.ru.
Сломавшего ноги после столкновения с машиной лосенка нашли в Истринском городском округе. Волонтеры дали сохатому кличку Князь.
Директор национального парка «Лосиный остров» Ольга Шульгина рассказала 360.ru, что специалисты подготовились к приему дикого животного. Реабилитация лосенка займет около двух-трех недель.
По данным подмосковной полиции, водитель Subaru сбил лосенка в Истре. Мужчина бросил раненое животное на обочине дороги, где тот пролежал со сломанными ногами больше суток. Полиция проводит проверку.
Истринская прокуратура проверит ответственные организации из-за неоказания помощи лосю. В случае нарушений будут приняты меры.
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