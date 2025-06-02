Погибший при обрушении моста под Брянском машинист поезда «Климов — Москва» Павел Мишин с детства мечтал об этой профессии и очень любил свою работу. Об этом 360.ru рассказала супруга мужчины Екатерина Мишина.

«Это была его мечта, он с детства читал книжки о железной дороге и всегда хотел быть только машинистом. Он много работал, без выходных, все отдавал работе», — поделилась девушка.

У Павла осталось двое детей: шестилетняя дочь и трехлетний сын. По словам Екатерины, мужчина старался уделять им все свободное время и сам отводил в детский сад.

В день, когда произошло ЧП, Павел перед уходом поцеловал жену и детей, как делал и каждый раз до этого. Вечером позвонил родным по видеосвязи и в разговоре пообещал скоро вернуться, однако этого так и не произошло.

О смерти мужа Мишина узнала из СМИ, но до последнего надеялась, что произошла ошибка. Утром следующего дня к ней пришли представители компании и подтвердили гибель Павла. Также они подчеркнули геройский поступок машиниста — он сумел вовремя затормозить, благодаря чему удалось избежать большего количества жертв.

«Он спас людей, но мы остались одни», — сказала Екатерина.

Ранее стало известно, что число пострадавших при обрушении моста в Брянской области превысило 100 человек. Семь человек погибли.