РЖД поможет семье погибшего в Брянской области машиниста

«Российские железные дороги» окажут помощь и поддержку семье погибшего при крушении поезда в Брянской области машиниста Павла Мишина. Его дети до 18 лет будут получать специальные выплаты, сообщили в Telegram-канале компании.

«Дети до совершеннолетия будут получать от РЖД специальные выплаты, им будет оказано содействие в получении высшего или среднего профессионального образования», — уточнили в пресс-службе.

В компании также отметили, что действия Мишина являются «примером высочайшего профессионализма, самоотверженности и мужества».

Машинист пожертвовал собой для спасения пассажиров. Когда он заметил на пути поезда обломки рухнувшего автомобильного моста, то применил экстренное торможение. Своему помощнику он при этом приказал покинуть кабину. Действия Мишина позволили снизить скорость поезда к моменту столкновения.

Машинист пассажирского поезда № 86 Климов — Москва Павел Мишин погиб 31 мая, когда на пути обрушился автомобильный путепровод. По словам его супруги Екатерины, он с детских лет хотел стать машинистом, работать на железной дороге. У Мишина остались трехлетний сын и шестилетняя дочь.