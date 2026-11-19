РЖД: Деду Морозу в день рождения подарили «Вагон Цирк» для праздничного поезда

Российские железнодорожники поздравили Деда Мороза с днем рождения, подарив ему особенный подарок — новый «Вагон Цирк» для праздничного поезда. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

«С ним Поезд Деда Мороза станет еще волшебнее, а программа развлечений для детей — интереснее и насыщеннее», — рассказали в РЖД.

Юные зрители смогут познакомиться с новыми членами его команды. Ее пополнили фокусник Чародейкин и акробатка Бусинка. Кроме того, дети смогут стать участниками музыкального мультимедийного представления «Чудеса в Цирке Поезда Деда Мороза».

В РЖД уточнили, что премьера спектакля с фокусами, магическими превращениями и волшебными героями состоится 21 ноября в Серове. Когда он закончится, юные зрители получат по открытке и сладкому подарку.

Ранее власти Подмосковья предложили жителям поздравить Деда Мороза с днем рождения, отправив ему письмо или открытку с добрыми словами по почте.