Почти половина жителей России (47%) отказались от просмотра развлекательных новогодних шоу по телевизору. Об этом сообщил РБК со ссылкой на опрос сервиса Superjob.
Результаты исследования показали, что только каждый десятый готов смотреть программы по ТВ в новогоднюю ночь.
При этом женщины (38%) чаще мужчин (30%) изъявили желание в ночь с 31 декабря на 1 января включить музыкально-развлекательное шоу на фоне. С этим согласились 43% опрошенных людей старше 45 лет.
Среди бездетных россиян лишь 31% планирует слушать «огоньки» на фоне, среди респондентов с детьми — 41%.
Ранее финансовый эксперт Роскачества Ольга Вяльшина назвала плохой идеей встречать новый год в кредит. Она посоветовала россиянам заранее откладывать деньги на предстоящие праздничные дни и строго запланировать, на что их потратить.
Почти 50% россиян отказались от просмотра новогодних шоу
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