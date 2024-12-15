Почти 50% россиян отказались от просмотра новогодних шоу

Почти половина жителей России (47%) отказались от просмотра развлекательных новогодних шоу по телевизору. Об этом сообщил РБК со ссылкой на опрос сервиса Superjob.

Результаты исследования показали, что только каждый десятый готов смотреть программы по ТВ в новогоднюю ночь.

При этом женщины (38%) чаще мужчин (30%) изъявили желание в ночь с 31 декабря на 1 января включить музыкально-развлекательное шоу на фоне. С этим согласились 43% опрошенных людей старше 45 лет.

Среди бездетных россиян лишь 31% планирует слушать «огоньки» на фоне, среди респондентов с детьми — 41%.

Ранее финансовый эксперт Роскачества Ольга Вяльшина назвала плохой идеей встречать новый год в кредит. Она посоветовала россиянам заранее откладывать деньги на предстоящие праздничные дни и строго запланировать, на что их потратить.