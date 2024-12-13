Эксперт Роскачества Вяльшина назвала плохой идеей встречать новый год в кредит

Некоторые люди берут кредит, чтобы хорошо провести новогоднюю ночь и последующие каникулы. Но лучше отказаться от такого опрометчивого решения. Таким мнением в беседе с RT поделилась руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина.

Она подчеркнула, что праздники длятся недолго, а разбираться со старым долгом придется в новом году. Ситуации могут быть разные, и тратить кредитные деньги на веселье — не очень разумно. Потому что не исключено, что в будущем придется во всем себе отказывать, чтобы погасить долг.

Вяльшина посоветовала лучше заранее начать откладывать деньги на предстоящие праздничные дни и запланировать, на что они будут потрачены.