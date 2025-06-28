Победителю турнира на Сабантуе в Москве подарили коня

На празднике Сабантуй, который прошел в Коммунарке, победитель татаро-башкирского турнира по борьбе на поясах «куреш» Марат Усманов получил в качестве главного приза семилетнего коня по кличке Коач. Об этом сообщило РИА «Новости».

Победителю досталась лошадь породы русская верховая, темно-гнедого окраса. Спортсмены, занявшие второе и третье места, тоже не остались без наград — им вручили ценные подарки.

В этом году гостей Сабантуя ждала насыщенная программа: концерты с участием звезд и национальных коллективов, выставка, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, соревнования по борьбе, показ традиционных костюмов и картин, детский фестиваль «Шэкертлэр бэйрэме», а также мастер-классы и веселые анимационные шоу со сказочными персонажами.

Ранее на участников фестиваля во Франции напали неизвестные со шприцами. Всего правоохранители задержали 12 человек.