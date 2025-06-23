На участников фестиваля во Франции напали неизвестные со шприцами

Более 10 жителей Франции задержали после нападения на посетителей фестиваля уличной музыки. Об этом сообщила газета The Guardian .

Мероприятие проходило в разных городах страны. Гости фестиваля пожаловались, что злоумышленники кололи их в толпе шприцами. Что именно находилось в шприцах, неизвестно.

Возможно, преступники могли вкалывать специальные препараты, из-за которых люди перестают сопротивляться насильственным действиям.

Всего правоохранители задержали 12 человек. Одного из них поймали с поличным: при нем был шприц. Еще одного задержанного опознала пострадавшая. Всего нападениям подверглись 145 человек, в том числе 15-летняя девушка. Некоторых посетителей фестиваля направили в больницу для проведения токсикологических исследований.

Ранее во время праздника на Филиппинах из-за давки пострадали порядка 800 человек. ЧП произошло на фестивале Черного Назарянина, когда по улицам проносили статую Иисуса.