Плакат с призывом военным Франции появился около посольства в Москве

Активисты повесили на остановке общественного транспорта около посольства Франции в Москве плакат с напоминанием о судьбе предков дипломатов, которые пытались выступать против России. Это стало ответом на решение президента Эммануэля Макрона отправить военных инструкторов на Украину.

«Французские войска, как это уже было заявлено и нашими вооруженными силами, будут уничтожены как интервенты и оккупанты. Как это было в 1812 году. <…> Они будут просто уничтожены и возвращены домой в гробах. В лучшем случае», — заявил он.

«Французы, не повторяйте ошибок своих предков, их участь известна», — говорится в тексте на плакате.

На плакате есть предупреждение, что иностранцам лучше сразу сложить оружие и сдаться российским военным. Для получения необходимых инструкций достаточно настроить гуманитарную частоту на передатчике.

Заявления президента Франции Эммануэля Макрона об отправке военных инструкторов на Украину привели к протестным акциям в Париже.

В минувшие выходные около Эйфелевой башни полиция нашла пять завернутых в национальные флаги гробов, рядом с которыми лежал плакат с надписью «Солдаты Франции, погибшие на Украине».

Инсталляцию установили граждане Болгарии, Украины и Германии, которых оперативно задержали и заключили под стражу на время расследования дела о правонарушении.

Об отправке на Украину первой группы французских инструкторов на минувшей неделе сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Он не уточнил ни численность иностранце, ни срок их прибытия.