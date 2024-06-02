Гробы с «погибшими на Украине французами» появились возле Эйфелевой башни

Parisien: в Париже нашли гробы с плакатом «Солдаты Франции, погибшие на Украине»

Жители Франции обнаружили в центре Парижа пять пустых гробов, завернутых в национальные флаги. Рядом с ними лежал плакат «Солдаты Франции, погибшие на Украине». Об этом сообщила газета Parisien .

Гробы нашли утром 1 июня возле Эйфелевой башни. Полиция оперативно отреагировала на обращение граждан и задержала трех человек, которые подозреваются в установке необычной инсталляции. По информации издания, они являются гражданами Болгарии, Украины и Германии. Экспертиза показала, что внутри гробов был только гипс.

Хулиганов заключили под стражу, против них возбудили уголовное дело по факту преднамеренного правонарушения.

Ранее руководство Франции отправило на Украину военных инструкторов. Президент Эммануэль Макрон объявил, что для подготовки ВСУ в страну приедут несколько десятков специалистов.