Песков рассказал, работает ли у него YouTube

Песков рассказал, что YouTube у него на телефоне работает нормально

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что YouTube на его телефоне продолжает работать нормально. Об этом он сообщил на брифинге, его слова привело РИА «Новости» .

Ранее утром россияне фиксировали сбой в работе YouTube. Пик жалоб пришелся на час ночи по московскому времени.

«Тут я ничего не могу сказать. В телефоне работает нормально, все грузится», — сказал Песков.

Также он не стал советовать VPN, заявив, что подобный выбор каждый должен сделать сам.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал заблокировать YouTube в России «к чертовой матери».

IT-юрист Алексей Шаталов отмечал, что российские власти были вынуждены пойти на замедление работы видеохостинга, при этом, по его словам, затормозить мобильную версию сервиса технически невозможно.