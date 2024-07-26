«Ничего вразрез законам». Россиян успокоили после угрозы блокировки YouTube

Депутат Госдумы Александр Хинштейн анонсировал снижение скорости работы YouTube до 70% к концу следующей недели. С чем такие меры связаны и что будут означать для обычных пользователей, рассказал 360.ru IT-юрист Алексей Шаталов.

По его словам, замедление YouTube на 70% будет означать реальные проблемы с просмотром для пользователей. При этом Шаталов заявил, что у властей нет самоцели заблокировать YouTube.

«Эти действия являются <…> крайней мерой, на которую российские власти вынуждены идти», — подчеркнул он.

Эксперт напомнил, что еще до спецоперации видеохостинг не исполнял решений российских судов. Кроме того, подобные меры принимали не только в России.

«В этом году летом ЮАР арестовала активы YouTube у себя в стране из-за блокировки там православного канала», — рассказал он.

Шаталов подчеркнул, что дела государственной важности находятся в приоритете перед удобством пользователей. При этом видео продолжат оставаться в доступе. Эксперт рассказал, почему Роскомнадзор до сих пор официально не опубликовал решение по YouTube.

«Власти Российской Федерации никогда не делают ничего полностью идущего вразрез законам», — подчеркнул он.

По мнению Шаталова, сейчас вырабатывают правовой механизм замедления работы видеохостинга. Кроме того, он заявил, что замедлять работу YouTube на мобильных телефонах в ближайшее время не будут.

«Мобильные сети работают несколько по иным алгоритмам, на которые технических способов воздействовать сейчас просто нет», — объяснил юрист.

Он назвал шаг с замедлением экспериментальным.

«Мне кажется, это средство какой-то борьбы с некоей западной пропагандой недружественных стран», — предположил Шаталов.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призвал пользователей, чьи аккаунты на YouTube заблокировали, не «стесняться» и идти на другие хостинги.