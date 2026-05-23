Первый урожай спелых бананов в Сочи соберут в конце июля

Первый урожай бананов в Сочи соберут в конце июля — начале августа. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщил глава фермерского хозяйства «100 гектар» Андрей Платонов — младший.

Фермер отметил, что первые бананы из сочинской экспериментальной теплицы в состоянии технической зрелости уже отправили накануне на экспертизу. Она должна определить содержание в бананах полезных веществ.

«Соберем урожай спелых бананов в конце июля — в начале августа. <…> На второй год при должном уходе урожай будет достигать порядка 30-35 килограммов. На третий год — уже порядка 50 килограммов и больше. Это зависит от подкормки, от технологии выращивания», — рассказал Платонов.

В 2026 году с одной корневой системы ожидается урожай 10-15 килограммов, в теплице до конца года бананы поспеют на 30-40 деревьях. Фермер отметил, что рестораторы Сочи готовы закупать продукцию местного производства.

С марта в России действует ГОСТ на бананы. Документ устанавливает требования к свежим бананам, предназначенным для продажи.