В России утвердили ГОСТ на бананы

Росстандарт утвердил первый ГОСТ для бананов, поставляемых в Россию, новые стандарты начнут действовать уже с марта. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Документ устанавливает требования к свежим бананам, предназначенным для продажи. Теперь при импорте в Россию плоды проверят на соответствие критериям, касающимся их внешнего вида, вкуса, аромата и стадии спелости.

Например, желтые фрукты не допустят. Бананы могут быть исключительно зелеными или светло-зелеными, чтобы они дозрели для употребления уже в России — на складах или в других приспособленных для этого помещениях.

В связке разрешили присутствие не более одного удаленного плода, при условии что оставшаяся часть плодоножки имеет зеленый оттенок. Бананы должны обладать слабовыраженным огуречным запахом, а при надрезе выделять млечный сок. Длина — не менее 14 сантиметров, в одной кисти — не менее трех штук.

Ранее стало известно, что в России появится ГОСТ на русскую кухню. По словам руководителя Роскачества Максима Протасова, специалисты проводят масштабную и важную работу. В систему добавят около 300 блюд и продуктов.