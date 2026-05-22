Первые бананы из Сочи отправили на экспертизу

Первые выращенные в сочинской экспериментальной теплице бананы отправили на экспертизу в Новороссийск. Об этом РИА «Новости» рассказал глава крестьянского хозяйства «100 гектар» Андрей Платонов — младший.

Фрукты срезали, когда они достигли технической зрелости, — в таком виде их обычно транспортируют из Эквадора в Россию. В лаборатории проверят химический состав и уровень полезных веществ. Анализ проведут дважды: сразу после сбора и после полного созревания.

«Мы также закупили бананы в магазинах для экспертизы и сейчас ждем результата, чтобы сравнить, какого качества наши бананы», — сказал Платонов-младший.

Часть сочинского урожая заложили на дозревание по технологии, которую используют при дальней перевозке фруктов. Результаты покажут, уступают ли местные бананы по качеству импортным.

