Переживший нападение хаски в Сочи мальчик впервые показал свое лицо

Переживший нападение хаски мальчик в Сочи впервые показал лицо после серии пластических операций. Видео появилось в распоряжении 360.ru.

На кадрах можно увидеть, что ребенку на лоб установили экспандер для подготовки к дальнейшей операции по восстановлению носа.

В настоящее время он восстанавливается после нападения животных и перенес несколько пластических операций.

Врачи разрешили мальчику начинать прогулки на улице. Парень пройдет реабилитацию, а затем начнется подготовка к сложной пластике верхней губы. Ее восстановление потребует как минимум нескольких операций.

Девятилетний мальчик попал в больницу после того, как на него в конце февраля напали две собаки породы хаски и растерзали лицо. По версии следствия, владелец не кормил животных почти десять дней.

Суд в Сочи приговорил владельца питомцев к одному году и шести месяцам ограничения свободы, подсудимый признал свою вину и заявил, что агрессии к людям собаки раньше не испытывали.