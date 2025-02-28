У истерзанного хаски мальчика не прижились пришитые губа и нос

У девятилетнего мальчика, искалеченного двумя хаски в Сочи, не прижились пришитые губа и нос. Об этом в комментарии «Альфа news» сообщил отец ребенка

После нападения школьника экстренно привезли в Краснодар. Там провели операцию, но прогнозы были неблагоприятными. Хирург ранее предупреждал, что, если ткани приживутся, это будет настоящим чудом. К сожалению, этого не произошло.

Собак, которые растерзали мальчика, усыпили. После этого проводили вскрытие, чтобы достать из желудков фрагменты отгрызенного лица. Отец пострадавшего убежден, что, если бы это сделали раньше, эти ткани тоже можно было бы использовать.

Против хозяина псов возбуждено дело.