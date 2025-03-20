Отец растерзанного собаками ребенка рассказал о его состоянии

Две голодные собаки растерзали лицо маленького мальчика в Сочи. Отец ребенка рассказал 360.ru, как чувствует себя ребенок.

По словам отца, ребенок чувствует себя «более-менее нормально, хорошо».

«Какие у нас планы? У нас планы, чтобы лоскут хорошо прижился. Врачи как всегда, дают 50 на 50. Пока больше ничего не могу сказать», — рассказал мужчина.

Пострадавшему от собак мальчику потребуется длительная реабилитация. Сейчас врачи ставят ему капельницы. Больного регулярно навещает хирург — он проверяет цвет пересаженной кожи и смотрит, как она приживается.

Голодные псы накинулись на мальчика в Сочи еще в конце февраля. Ребенок возвращался из школы. Хаски сорвали с несовершеннолетнего часть лица.

Позднее полиция выяснила, что владелец не кормил собак почти 10 дней. Его задержали. Теперь мужчине грозит уголовное дело — ему уже предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнему.

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