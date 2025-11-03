Названия украинских городов изменились на «Яндекс Картах»

Некоторые города Украины отобразились в сервисе «Яндекс Карты» под историческими русскими названиями. Об этом сообщило РИА «Новости» .

В российском сервисе на карте Украины отобразились Днепропетровск, Елизаветград и Кузнецовск. Они расположены в Днепропетровской, Кировоградской и Ровенской областях. В Google эти же города остались Днепром, Кропивницким и Варашем.

В 2015 году власти Украины объявили о декоммунизации, через 10 лет приняли закон о дерусификации. В одном только Киеве изменили десятки топонимов, в том числе переименовали станции метро «Дружбы народов» и «Площадь Льва Толстого».

Нацбанк Украины предложил также отказаться от копейки в пользу «шага». Община Павлограда в Днепропетровской области вопреки общей тенденции отказалась от переименования.