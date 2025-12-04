Пенсионеров предупредили о риске потерять часть законных выплат

Основная часть федеральных пенсионных выплат оформляется в автоматическом режиме, но для части из них нужна заявка. Об этом агентству Прайм сообщил экономист Валерий Тумин.

Он уточнил, что речь идет о субсидиях, компенсациях и доплатах, документы по которым необходимо собирать в индивидуальном порядке.

«Доплата до 2969 рублей за каждого нетрудоспособного члена семьи оформляется через СФР с подтверждением факта содержания. То же с субсидиями для ЖКУ, если расходы на коммуналку превышают порог, их дают. Обычно 22% от дохода семьи», — объяснил экономист.

Тумин продолжил, что заявление также необходимо для получения накопительной части пенсии. В регионах России ряд местных льгот также оформляется по заявлению.

Ранее в Госдуме назвали стоимость одного пенсионного коэффициента с 1 января 2026 года. Также пенсионеров ждет несколько этапов повышения размера выплат.