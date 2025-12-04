Стоимость одного пенсионного коэффициента с 1 января назвали в Госдуме

С 1 января 2026 года стоимость одного пенсионного коэффициента достигнет около 157 рублей. Об этом РИА «Новости» сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.

«Стоимость одного пенсионного коэффициента составит 156 рублей 76 копеек», — сказал он.

В России пенсия по старости состоит из страховой части, рассчитывающейся исходя из фиксированной выплаты и накопленных индивидуальных пенсионных коэффициентов.

Согласно законодательству, на страховую пенсию по старости имеют право мужчины в возрасте 65 лет и женщины после 60 лет. Ее условие — ИПК в размере не менее 30 баллов и как минимум 15-летний страховой стаж.

Профессор РЭУ имени Плеханова Наталья Проданова сообщала, что в 2026 году пенсионеров ждет сразу несколько этапов повышения пенсий. Первое повышение на 7,6% с 1 января затронет почти 40 миллионов получателей выплат.