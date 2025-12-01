Профессор Проданова: пенсии в России в 2026 году проиндексируют несколько раз

В 2026 году пенсионеров ждет несколько этапов повышения пенсий. Об этом заявила профессор РЭУ имени Плеханова Наталья Проданова в беседе с изданием «Подмосковье сегодня» .

Уже с первого дня 2026 года вступит в силу первая индексация в размере 7,6%. Благодаря этому в декабре 2025 года пенсионеры получат двойную сумму — выплаты за декабрь и за уже проиндексированный январь. Такая мера затронет всех пенсионеров, в том числе работающих. Это около 40 миллионов граждан.

«С учетом январской индексации среднегодовой размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров в 2026 году превысит 27 тысяч рублей», — сказала Проданова.

Профессор отметила, что следующая индексация запланирована на 1 апреля, она предусмотрена для социальных пенсий и составит 6,8%. Такие выплаты получают инвалиды, граждане, которые утратили кормильца и люди без необходимого стажа или пенсионных баллов. Также поменяется возраст для выхода на социальную пенсию: для женщин он составит 64 года, для мужчин — 69 лет.

«В августе 2026 года повышенную пенсию получат и работающие пенсионеры. Прибавка к пенсии будет рассчитываться индивидуально и зависеть от количества накопленных пенсионных баллов (ИПК) за 2025 год», — объяснила специалист.

Кроме того, с 1 октября 2026 года на 4% одновременно с увеличением денежного довольствия будут повышены пенсии для военных и сотрудников правоохранительных органов.