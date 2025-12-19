Путин уговорил владельца пекарни из Люберец прислать ему булочек

Подмосковный предприниматель попросил президента Владимира Путина во время прямой линии поддержать пекарню в Люберцах. Глава государства заявил, что обсудит этот вопрос с правительством.

Бизнесмен во время беседы с российским лидером рассказал, что назвал пекарню «Машенька» — в честь старшей дочери. Президент поинтересовался у него, вкусные ли булочки там пекут.

«Может угостите чем-нибудь? Пришлете чего-нибудь вкусненького, а я со своей стороны поработаю с правительством в направлении поддержки и вашего предприятия, и таких предприятий, как ваше», — отметил Путин.

Ранее глава государства признался, что иногда из интереса ездит на машине без кортежа. Он объяснил, что это позволяет ему посмотреть своими глазами на Москву и Подмосковье, а также на то, как меняются разные районы.