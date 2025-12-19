Появившаяся в прямой линии пекарня из Люберец отправит Путину пироги с капустой

Подмосковная пекарня «Машенька», владелец которой пообщался в ходе прямой линии с президентом Владимиром Путиным, передаст главе государства свои фирменные пироги с капустой, луком и яйцом. Благодаря прямому эфиру заведение стало известно всей стране.

Всего предпринимателю Денису Максимову принадлежат три пекарни. Самую первую он восемь лет назад открыл в Жуковском, еще две находятся в Люберецком городском округе.

Предприниматель назвал пекарни в честь своей дочери. Он подчеркнул, что хотел, чтобы название было русским и простым. В беседе с 360.ru владелец заведения уточнил, что некоторые виды бизнеса не смогут выжить из-за изменений в налоговой сфере, поэтому им нужна поддержка от государства.

«Для нас это единственный источник дохода. Я даже ни с кем не советовался, просто отправил через мессенджер MAX видеовопрос», — отметил он.

Предприниматель во время прямой линии обратился к Путину с просьбой уменьшить налоги, чтобы пекарня смогла продолжить работать. Глава государства заявил, что обсудит с правительством меры поддержки небольших предприятий. Путин также попросил взамен угостить его чем-нибудь вкусненьким, что производит пекарня.