Россия является альтернативой цивилизации потребления, поскольку основана на непреходящих духовно-нравственных ценностях. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на пленуме Всемирного русского народного собора, его слова привело РИА «Новости».

«Россия выступает как альтернатива цивилизации потребления, предлагая путь развития на основе непреходящих духовно-нравственных ценностей. В этом наша надежда, и в этом дополнительная наша ответственность перед всем миром», — сказал он.

Чтобы выстоять, стране необходимо народное единство и верность духовным ценностям. По его словам, от действий людей сейчас зависит как будущее России, так и будущее мира — в определенной мере.

Ранее патриарх Кирилл отметил, что разочаровался в обществе из-за ненависти и равнодушия. Он подчеркнул, что свобода дала возможность исповедовать веру, посещать храмы и читать религиозную литературу. Но отмена запретов не привела людей к ответственности и любви к ближнему.