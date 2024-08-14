Арест Блиновской продлили еще на полгода

Суд в Москве продлил срок содержания Блиновской под стражей до 2 февраля

Суд продлил срок содержания под стражей Елене Блиновской на шесть месяцев. Блогер пробудет под стражей до 2 февраля 2025 года, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

«В удовлетворении ходатайства защиты о возвращении уголовного дела прокурору отказано», — указали в сообщении.

Также судья продлил сроки наложенного на имущество ареста.

Перед очередным рассмотрением дела Блиновская не успела погасить долги перед государством в размере около 1,2 миллиарда рублей, писал RT.

В марте Следственный комитет завершил изучение уголовного дела против «королевы марафонов» и ее супруга Алексея. Им вменили уклонение от уплаты налогов на сумму свыше 900 миллионов рублей.

Блиновская находится в изоляторе, в июле срок ее ареста продлили до 19 августа. Блогера задержали весной 2023 года, когда она пыталась сбежать за границу.