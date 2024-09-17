Пашаев обещал Блиновскому освободить его и жену от ответственности

СК: Пашаев обещал за деньги освободить Блиновского с женой от ответственности

Задержанный экс-адвокат Эльман Пашаев обещал бизнесмену Алексею Блиновскому за крупную сумму освободить его и жену Елену от уголовной ответственности. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Такое предложение, по данным СК, Пашаев сделал Блиновскому в феврале этого года при личной встрече.

«Достигнув договоренности, Пашаев получил от Блиновского денежные средства в особо крупном размере», — заявила Петренко.

Бывшего адвоката задержали в Москве. Против него возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

На прошлой неделе Пашаев опроверг информацию о задержании Блиновского в зоне спецоперации. Экс-адвокат добавил, что служит с предпринимателем в одной бригаде.