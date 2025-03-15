Парк Горького в Москве возобновил работу. Об этом сообщила пресс-служба площадки.

«Парк снова открыт для прогулок, погодные условия стали благоприятными», — отметили в пресс-службе.

О возобновлении работы также сообщил в Telegram-канале парк «Сокольники».

Столичные парки, подведомственные департаменту культуры Москвы, в пятницу временно закрылись из-за непогоды. В городе скорость ветра увеличивалась до 24 метров в секунду.

Ранее в Москве три человека пострадали из-за поваленных штормовым ветром деревьев. Администрация столичного зоопарка заявляла о временном прекращении работы. В пресс-службе учреждения подчеркивали, что руководство ориентируется на погодные условия в вопросе о продолжении работы.

Днем ранее на севере Москвы сильный ветер оторвал кусок кровли у здания бизнес-центра.