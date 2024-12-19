Путин назвал безобразием введение лимитов на льготную ипотеку

Путин: лимитов на льготную ипотеку быть не должно, банки нужно проверить

Лимитов на льготную ипотеку быть не должно, заявил в рамках прямой линии президент России Владимир Путин. Кабмин обязан обеспечить объем субсидий, необходимый для программ такого кредитования.

«Это безобразие. Не должно быть никаких лимитов», — заявил президент в ответ на вопрос молодой семьи из Краснодара о семейной ипотеке.

Глава государства подчеркнул, что лимитов не должно быть на льготные ипотеки — сельскую, семейную. Все это связано с субсидиями со стороны государства, для банков должно быть «в удовольствие» получать 6% от тех, кто берет ипотеку. Если банки отказывают, это значит, что правительство вовремя не направило субсидию в кредитную организацию. Глава государства пообещал проверить эту ситуацию и исключить лимитирование на выдачу льготных ипотек.

Путин также заверил, что семейная ипотека под 6% сохранится. Как и дальневосточная и арктическая, а также льготная ипотека в новых регионах.