Путин заявил о падении уровня рождаемости в России

Уровень рождаемости в России упал до 1,41%. Одной из причин такой демографической ситуации стало снижение числа женщин детородного возраста. Об этом в ходе своего выступления на совмещенной с прямой линией большой пресс-конференции заявил президент Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что вопрос демографии для страны стал ключевым, поэтому ситуацию необходимо исправлять.

«Количество женщин в детородном возрасте сократилось на 30%. Девочки нужны!» — подчеркнул Путин.

Президент напомнил, что во времена Советского Союза уровень рождаемости поднимался до 2%, а максимальный показатель в современной России остался на уровне в 1,7% и после этого упал до 1,41.

Путин добавил, что сегодня в России действуют меры поддержки для семей с детьми, которых нет в других странах.

«Наше уникальное изобретение — материнский капитал, который мы постоянно пополняем. Мы сохраняем семейную ипотеку под 6%. После рождения третьего ребенка выплачивается 450 тысяч рублей», — напомнил президент.

Он добавил, что этих мер все равно недостаточно, поэтому необходимо находить новые пути для выхода на показатель 2,1%, чтобы обеспечить воспроизводство населения и добиваться его дальнейшего увеличения до 2,3% для обеспечения роста числа россиян.

В ходе своего выступления Владимир Путин заявил, что уровень рождаемости ниже 1,41% сейчас наблюдается в 35 регионах. Для них разработают отдельную программу с объемом финансирования в 75 миллиардов рублей, чтобы исправить эту ситуацию.