В России сохранят семейную ипотеку

В России сохранится семейная ипотека под 6%. Об этом на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил президент Владимир Путин.

«Мы сохраняем семейную ипотеку под 6%. Наверное, еще будем говорить о всяких ипотечных делах, будем говорить о строительстве, но семейная ипотека сохраняется», — подчеркнул глава государства.

Также Путин отметил уникальное явление — материнский капитал, такого нет нигде в мире. Глава государства добавил, что для поддержки семей создана целая программа, инструменты которой постоянно совершенствуются. Выплаты получают около 10 миллионов детей и примерно 320 тысяч будущих матерей, подчеркнул президент.

Все это делается для улучшения демографической ситуации в стране. Этот вопрос — один из ключевых для России, признал Путин. Он призвал глав регионов начинать и заканчивать день с решения демографических вопросов.