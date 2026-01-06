Основатель Tiqum Гизатуллин назвал AI agents ключевым трендом цифровизации бизнеса в 2026 году

Основатель IT-компании Tiqum Юрий Гизатуллин рассказал «Известиям» о ключевых трендах цифровизации, которые будут определять развитие компаний в 2026 году.

Одним из главных направлений станет агентский искусственный интеллект (AI agents). Алгоритмические ассистенты будут способны самостоятельно выполнять сложные задачи, такие как анализ массивов данных и подготовка отчетов.

Еще одним важным трендом эксперт назвал нарастающий конфликт между гиперперсонализацией и защитой личных данных. Компании, которые найдут баланс между персонализацией и этическими стандартами, смогут завоевать доверие клиентов.

Третьим направлением станет развитие локальных экосистем. Региональные и отраслевые продукты будут объединяться, формируя более крупные экосистемы, заточенные под конкретные задачи и клиентов.

Особое внимание специалист уделил цифровым двойникам, которые начнут массово внедряться в промышленность. Эти технологии позволят встроить эксперименты и оптимизацию в ежедневные производственные процессы.

Пятым трендом Гизатуллин назвал пересмотр модели подписок. В 2026 году компании начнут внимательнее считать расходы, отдавая предпочтение all-in-one-экосистемам или разовым лицензиям для локального ПО. Выживут те вендоры, которые предложат модель «плати за результат».