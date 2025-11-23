Орешкин: экономика России за 20 лет стала гораздо более устойчивой

Санкции не способны сокрушить Россию, экономика государства за последние 20 лет стала более устойчивой. Об этом журналисту «России 1» Павлу Зарубину сообщил заместитель главы администрации президента Максим Орешкин.

«Конечно, нет. Потому что экономика России устойчивая. За последние 20 лет она стала более устойчивой», — ответил Орешкин на вопрос о вероятности краха экономики в результате рестрикций.

Около двух недель назад госсекретарь Марко Рубио признал, что у США закончились цели для новых антироссийских санкций. Однако на днях президент Дональд Трамп пообещал, что Штаты в ближайшее время введут очень мощные новые ограничения против России.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что никакие западные санкции не заставят Россию изменить свою последовательную позицию, о которой неоднократно заявлял президент Владимир Путин.