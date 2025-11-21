Трамп пригрозил России новыми мощными санкциями

США в ближайшее время введут новые и очень мощные санкции против России. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в эфире Fox News .

«Они очень скоро начнут действовать, и они очень мощные, очень», — заверил он.

Глава Белого дома добавил, что ограничения призваны осложнить продажу российской нефти.

Накануне агентство Bloomberg отмечало, что план Трампа по мирному урегулированию по Украине в том числе предполагает снятие действующих в отношении России санкций. Однако, по версии сенатора Линдси Грэма, президент США уже одобрил закон о новых рестрикциях и попросил сенат быстрее рассмотреть его.