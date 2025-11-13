Рубио признал, что у США закончились цели для новых антироссийских санкций

У Соединенных Штатов заканчиваются идеи для введения новых антироссийских санкций. Такое заявление сделал государственный секретарь Марко Рубио, его процитировали РИА «Новости» .

«Я не знаю, что еще нужно сделать. У нас заканчиваются возможности, чтобы вводить санкции», — сообщил Рубио журналистам.

Госсекретарь напомнил о недавно введенных санкциях против российских нефтяных гигантов «Лукойл» и «Роснефть». Он заявил, что потребуется некоторое время, чтобы прочувствовать эти рестрикции.

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал распространить санкции на всю российскую энергетику. Он заявил, что принятых мер недостаточно, поэтому необходимо усилить давление, чтобы лишить Россию средств на продолжение спецоперации.

Зеленский напомнил, что атомная энергетика России до сих пор не под санкциями. Он призвал европейских лидеров принять решение по российским замороженным активам.