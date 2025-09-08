Позицию не изменят. В Кремле оценили эффективность антироссийских санкций

Никакие западные санкции не заставят Россию изменить свою последовательную позицию. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова в Telegram-канале привел журналист Александр Юнашев.

«Санкции не смогут заставить Российскую Федерацию изменить последовательную позицию, о которой неоднократно говорил президент», — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что Украина и Европа делают все возможное, чтобы навязать предложения по санкциям США.

«Санкции — повестка дня, которую европейские страны и киевский режим поддерживают во главе угла. Они делают все, чтобы вовлечь в свою орбиту Вашингтон и навязать санкции», — добавил он.

Песков обратил внимание, что Россия намерена и дальше двигаться в русле миротворческих усилий США.

«Мы приветствуем усилия и надеемся, что они будут дальше прикладываться в конструктивном русле. Для нас предпочтительнее достигать цели и обеспечивать безопасность политико-дипломатическими методами», — заключил официальный представитель Кремля.

Президент США Дональд Трамп ранее отказался брать на себя четкие обязательства по антироссийским санкциям.